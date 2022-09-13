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Цены на азербайджанскую нефть выросли почти на 3%

Цены на азербайджанскую нефть выросли почти на 3% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,5 доллара или 2,6%, до 97,6 доллара.
Энергетика
13 сентября 2022 г. 09:14
Цены на азербайджанскую нефть выросли почти на 3%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,5 доллара или 2,6%, до 97,6 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 93,73 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises nearly 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 3 %-ə yaxın artıb

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