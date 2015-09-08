​Цена американской нефти превысит уровень Brent - ПРОГНОЗ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ На торгах на международных биржах стоимость нефти марки WTI (техасская нефть) за последние месяцы приблизилась к стоимости нефти марки Brent и на сегодняшний день разница составляет 3,4 доллара за баррель (в пользу Brent). Хотя к концу 2011 года разница составляла 27-30 долларов в пользу Brent.

Как отмечает аналитическая группа Report, цены на основные мировые сорта нефти - Brent и WTI определяются в зависимости от сокращения или увеличения объемов производства в регионах, где они добываются. Техасская нефть соответствует американским, нефть марки Brent - европейским стандартам. Стремительное уменьшение в последнее время в США количества скважин сланцевой нефти приводит к сокращению нефтяной добычи в этом регионе. Причиной уменьшения количества скважин стала целенаправленная политика стран ОПЕК по снижению цен, в результате чего американские компании банкротятся из-за нерентабельности разработки залежей сланцевой нефти.

Отметим, что добыча сланцевой нефти требует большего объема инвестиций. Снижение цен на нефть способствует сокращению количества этих компаний. Это, в свою очередь, приведет к повышению стоимости техасской нефти.

"С другой стороны, продолжается рост производства нефти в странах, где добывается нефть марки Brent. ОПЕК и Россия не намерены снижать производство. Если учесть увеличение объемов производства с отменой санкций против Ирана, прогнозируется снижение цены на нефть марки Brent из-за превышения предложения над спросом", - подчеркивают аналитики.

Эксперты Report считают, что в ближайшие 1-2 месяца техасская нефть будет продаваться дороже Brent. Эта разница в ближайшие годы может подняться до 10-15 долларов/баррель (в пользу WTI): "Разница больше этой не прогнозируется, иначе на повестку дня может встать вопрос экспорта нефти марки Brent в США".