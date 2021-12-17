Цены фьючерсов на газ в Европе закрылись на отметке $1 595

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1 700 долларов США за тысячу кубометров к концу торгов опустились до 1 595 долларов США.

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1 700 долларов США за тысячу кубометров к концу торгов опустились до 1 595 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1 540 долларов США. В начале торгов цены в основном снижались, минимум составил примерно 1 450 долларов, однако в последние часы они демонстрировали устойчивый рост. Котировки в 20:15 (бакинское время) впервые с начала октября достигли 1 705,7 доллара США, а к закрытию торгов снизились. Последний фьючерс был продан за 1 595,5 доллара США, что на 3,2% выше расчётной цены накануне - рекордного показателя в 1 545,6 доллара США.

Рост цен может быть связан с заявлениями главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решение по "Северному потоку 2", вероятно, не будет принято в первой половине 2022 года.