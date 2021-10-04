Цены фьючерсов на газ в Европе закрыли торги на уровне $1 156,3

Цены фьючерсов на газ в Европе к концу торгов составили 1 156,3 доллара США за тыс. кубометров, что на 3% выше расчетной цены пятницы.

Цены фьючерсов на газ в Европе к концу торгов составили 1 156,3 доллара США за тыс. кубометров, что на 3% выше расчетной цены пятницы.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне чуть выше 1 130 долларов США за тыс. кубометров, в течение дня корректировалась до почти 1 110 долларов США и несколько раз практически достигала уровня в 1 200 долларов США за тыс. кубометров, а концу торгов цена составила 1 156,3 доллара США, что выше расчетной цены пятницы на 3%.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тыс. кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.