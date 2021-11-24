Цены фьючерсов на газ в Европе закрыли торги на уровне $1 081

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов среды выросла на 2,7%, до 1 081 долларов США за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов среды выросла на 2,7%, до 1 081 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures приблизилась к отметке 1 050 долларов США и в течение дня колебалась в диапазоне 1 060-1 080 долларов США.

Максимум торгов составил 1 094,5 доллара США. Цена к закрытию снизилась до 1 081 доллара, что на 2,7% выше расчетной цены накануне - 1 053 долларов США.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.

Исторический максимум - 1 937 долларов США за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов США за тысячу кубометров.

Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превысила 1 120 долларов США.