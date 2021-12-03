Цены фьючерсов на газ в Европе снижаются примерно на 5%

Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы снижаются почти на 5%, до 1 055 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы снижаются почти на 5%, до 1 055 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов на открытии торговой сессии по индексу голландского хаба TTF чуть превысила 1 060 долларов, а через несколько минут снизилась — до минимальных 1 055 долларов, что на 4,8% ниже расчетной цены накануне — 1 108 долларов. Максимум первых двух часов торгов составил почти 1 080 долларов, что ниже расчетной цены на 2,6%.

Средние цены январских фьючерсов, по подсчетам РИА Новости, в ноябре снизились до 960 долларов за тысячу кубометров, что примерно на 140 долларов (почти на 13%), ниже аналогичного октябрьского показателя, следует из данных площадки ICE Futures.

Цена на споте также снижается. Стоимость спотового контракта с поставкой "на день вперед" 3 декабря снизилась на 2,6%, до 1095,2 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии, сообщает "Прайм".

Исторический максимум - 1 937 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября.