О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены фьючерсов на газ в Европе снижаются примерно на 5%

Цены фьючерсов на газ в Европе снижаются примерно на 5% Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы снижаются почти на 5%, до 1 055 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
3 декабря 2021 г. 14:02
Цены фьючерсов на газ в Европе снижаются примерно на 5%

Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы снижаются почти на 5%, до 1 055 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов на открытии торговой сессии по индексу голландского хаба TTF чуть превысила 1 060 долларов, а через несколько минут снизилась — до минимальных 1 055 долларов, что на 4,8% ниже расчетной цены накануне — 1 108 долларов. Максимум первых двух часов торгов составил почти 1 080 долларов, что ниже расчетной цены на 2,6%.

Средние цены январских фьючерсов, по подсчетам РИА Новости, в ноябре снизились до 960 долларов за тысячу кубометров, что примерно на 140 долларов (почти на 13%), ниже аналогичного октябрьского показателя, следует из данных площадки ICE Futures.

Цена на споте также снижается. Стоимость спотового контракта с поставкой "на день вперед" 3 декабря снизилась на 2,6%, до 1095,2 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии, сообщает "Прайм".

Исторический максимум - 1 937 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58
Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
ВидеоЛа Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
29 ноября 2021 г. 01:56
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
28 ноября 2021 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi