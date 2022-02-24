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Цены фьючерсов на газ в Европе растут почти на 30%

Цены фьючерсов на газ в Европе растут почти на 30% Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов выросли почти на 30%, выше 1 300 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
24 февраля 2022 г. 12:45
Цены фьючерсов на газ в Европе растут почти на 30%

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов выросли почти на 30%, выше 1 300 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Цена открытия составила почти 1 170 долларов, что с учетом валютных изменений (данные на ICE Futures указаны в евро) на 12,6% выше расчетной — то есть итоговой — цены предыдущего дня (1 038,6 доллара). Уже через несколько мгновений стоимость подскочила до 1 389,7 доллара, росла на 33,8%. Пока это ценовой максимум торгов: через несколько минут котировки немного снизились, но остаются выше 1 300 долларов и растут почти на 30%.

Стоимость газа в последние дни резко подскочили на усилении геополитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду она приблизилась к 1 050 долларам — за два дня выросла на 22,5%.

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Версия на английском языке Gas futures prices in Europe rise by almost 30%
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qaz fyuçersləri 30%-dən çox bahalaşıb

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