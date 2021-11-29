Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 8%

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника выросла на 8%, до 1 107,7 доллара США за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника выросла на 8%, до 1 107,7 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures составляла 1 079,8 доллара США. В ходе торгов стоимость газа была волатильной: в первую половину дня газ в заметно дорожал, затем рост был растерян, а ближе к закрытию стоимость вновь пошла вверх. Максимальная цена газа достигала 1 121,7 доллара США, а минимальная – 1 077,6 доллара США, и к закрытию цена выросла до 1 107,7 доллара США, что на 8% выше расчетной цены пятницы - 1 025,5 доллара США.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена была около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.