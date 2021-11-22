Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустились ниже $1 000

Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника опустилась до 995,8 доллара США за тысячу кубометров, что на 2,2% ниже расчетной цены пятницы.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника опустилась до 995,8 доллара США за тысячу кубометров, что на 2,2% ниже расчетной цены пятницы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии на площадке ICE Futures чуть превысила 1 000 долларов США. Максимум составил 1 022,4 доллара, а минимум - 954,3 доллара США. Стоимость к концу торгов опустилась до 995,8 доллара, что на 2,2% ниже расчетной цены пятницы.

Стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1 120 долларов США, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1 018 долларов США.