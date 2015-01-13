В Азербайджане снизились цены на бензин

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) снизила розничные цены на бензины марок Super и Premium.

Об этом Report сообщили из пресс-службы SOCAR.

SOCAR пересмотрел розничные цены на бензины марок Super и Premium и с 13 января 2015 года розничная цена на 1 литр бензина марок Super и Premium подешевела на 2 гяп. и составила, соответственно, 1 манат 5 гяп. и 93 гяп.

Отметим, что согласно закону Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", к себестоимости каждого литра горючего прибавлен дорожный налог в размере 2 гяп. и с 13 января 2015 года розничная цена на 1 литр бензина марок Super и Premium, соответственно, установлена в размере 1 маната 7 гяп. и 95 гяп.