Центробанк выделит Государственной нефтяной компании Азербайджана кредит в размере 1,8 млрд. манатов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Имеется решение правительства о выделении Центробанком кредита Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и работы в этом направлении продолжаются. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что 1,2 млрд. манатов будут направлены на модернизацию ПО "Азеркимйа" и Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, 300 млн. манатов привлечено на буровые программы компании сроком на 3 года.

Коснувшись вопроса перемещения завода "Азнефтйаг" президент SOCAR отметил, что работы ведутся в ускоренном темпе. По его словам, к концу года должна завершиться модернизация Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и строительство нового битумного сооружения: "Завершив к концу 2018 года модернизацию заводов, мы приступим к производству нового высококачественного бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5. Таким образом, до 2030 года внутренние потребности в бензине и дизеле будут удовлетворяться за счет данной установки, а завод "Азнефтйаг" будет снесен и его территория присоединена к Бакинскому бульвару".

Р.Абдуллаев также сообщил, что до строительства нового битумного сооружения эксплуатация старого сооружения не будет прекращена, таким образом, дефицита битума в стране не возникнет. По его словам, строительство нового сооружения будет завершено в 2017 году.