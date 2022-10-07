О нас

Центр управления цифровой станцией в Физули введут в эксплуатацию в ближайшие месяцы

Центр управления цифровой станцией в Физули введут в эксплуатацию в ближайшие месяцы Центр управления цифровой станцией, фундамент которого президент Ильхам Алиев заложил 17 октября в городе Физули, предполагается ввести в эксплуатацию через 2 месяца.
Энергетика
7 октября 2022 г. 12:13
Центр управления цифровой станцией в Физули введут в эксплуатацию в ближайшие месяцы

Центр управления цифровой станцией, фундамент которого президент Ильхам Алиев заложил 17 октября прошлого года в городе Физули, предполагается ввести в эксплуатацию через 2 месяца.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

По его словам, цифровая подстанция - это проект инновационного решения систем контроля, защиты и управления, который собирает и обрабатывает всю информацию о состоянии электрической сети, а также организует управление оборудованием в цифровом формате. Данный проект обеспечивает разработку оптических цифровых измерительных трансформаторов и комплексов цифрового оборудования нового поколения на подстанциях.

Отметим, что сегодня начался медиа-тур азербайджанских журналистов в Физули, Гадрут и Шушу. Поездка организована совместно "Азеришыг" и Агентством развития медиа. Представители СМИ побывают на узловой подстанции "Гадрут" в Центре цифрового управления, а также в Шушинском центре цифрового управления.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Füzulidəki Rəqəmsal Stansiya İdarəetmə Mərkəzi 2 aya istifadəyə veriləcək

Самое важное

В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
6 октября 2022 г. 23:53
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
6 октября 2022 г. 23:52
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
6 октября 2022 г. 23:47
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана
6 октября 2022 г. 22:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi