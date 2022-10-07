Центр управления цифровой станцией в Физули введут в эксплуатацию в ближайшие месяцы

Центр управления цифровой станцией, фундамент которого президент Ильхам Алиев заложил 17 октября в городе Физули, предполагается ввести в эксплуатацию через 2 месяца.

Центр управления цифровой станцией, фундамент которого президент Ильхам Алиев заложил 17 октября прошлого года в городе Физули, предполагается ввести в эксплуатацию через 2 месяца.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

По его словам, цифровая подстанция - это проект инновационного решения систем контроля, защиты и управления, который собирает и обрабатывает всю информацию о состоянии электрической сети, а также организует управление оборудованием в цифровом формате. Данный проект обеспечивает разработку оптических цифровых измерительных трансформаторов и комплексов цифрового оборудования нового поколения на подстанциях.

Отметим, что сегодня начался медиа-тур азербайджанских журналистов в Физули, Гадрут и Шушу. Поездка организована совместно "Азеришыг" и Агентством развития медиа. Представители СМИ побывают на узловой подстанции "Гадрут" в Центре цифрового управления, а также в Шушинском центре цифрового управления.