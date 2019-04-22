Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals

Минэкономразвития ожидает постепенного снижения цены нефти марки Urals в 2019 году - до $63,4 за баррель, в 2020 году ее стоимость упадет до отметки $59,7 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"В базовый сценарий заложено постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, а оценка среднего уровня цены на нефть за 2019 год сохранена на уровне $63,4 за баррель. Дальнейшая траектория цен на нефть также сохранена без изменений: ожидается снижение до $59,7 за барр. в 2020 году и $53,5 за барр. к 2024 году", - сказано в документе.

6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.

В документе уточняется, что в течение шести лет динамика цен на нефть будет определяться в первую очередь предложением. Плавному снижению цен будет способствовать также быстрый рост добычи нефти в таких странах, как США и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией. В то же время перебои с поставками нефти в ряде крупных стран - нефтепроизводителей (в первую очередь в Венесуэле) будут обусловливать нестабильность рынка энергоносителей.

По итогам всего 2018 года цена нефти марки Urals выросла на 32% - до $70,01 за баррель. Как ранее сообщал глава МЭР, курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть, превышающей $40 за баррель.

Как показывают данные торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла в понедельник на 2,4% - до $73,67 за баррель.