Рост стоимости нефти ускорился на фоне нового инцидента в Оманском заливе

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,93%, до $61,73 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи на 9:55 мск.

Нефть дорожает на фоне сообщения иранских СМИ о том, что два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. Информация о жертвах и пострадавших, а также о стране регистрации судов пока не поступала.

Это не первый случай атак на танкеры. 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.