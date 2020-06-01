Цены на нефть упали в ожидании встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник в преддверии июньской встречи ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,53% - до 37,64 доллара США за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% - до 35,31 доллара США за баррель.По мере приближения встречи ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращения добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем также оказывает давление на мировые рынки. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.