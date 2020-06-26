Цены на нефть растут на оптимизме в связи со спросом

Цены на нефть в пятницу утром заметно растут на оптимизме вокруг перспектив восстановления спроса на сырье.

Об этом передает Report со ссылкой на данные торгов.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,39% - до 41,62 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,29% - до 39,22 доллара за баррель.

В среду цены на нефть обвалились более чем на 5%, активное снижение продолжилось и в четверг, однако вечером цены на сырье перешли к коррекционному росту и закрылись в "зеленой зоне". В пятницу котировки продолжают расти на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в мире, сообщают РИА Новости.Аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что сырьевые рынки в пятницу в целом позитивно оценивают восстановление мировой экономики, несмотря на опасения по поводу вспышек коронавируса. "Похоже, что рынок игнорирует основы спроса и предложения и движется вперед, поддерживаемый настроениями", - отметил он.