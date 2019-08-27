Цены на нефть растут

Цены на нефть поднимаются во вторник, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, трейдеры продолжают оценивать сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, а также последние данные относительно позиции Вашингтона по Ирану.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет 58,95 долларов за баррель, что на 0,25 долларов (0,43%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила 58,7 долларов за баррель, опустившись на 0,64 доллара (1,08%). Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,27 долларов (0,5%), до 53,91 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 0,53 доллара (0,98%), до 53,64 долларов за баррель.

Накануне цены на нефть начали расти на заявлении Трампа о том, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. Подтверждения его слов от китайской стороны, однако, не последовало, и нефтяной рынок завершил сессию снижением.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом". "Неопределенность в торговой сфере является главной причиной волатильности рынка", – цитирует MarketWatch аналитика IHS Markit Маршалла Стивса.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана во вторник, Трамп заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", – добавил Трамп.

Он также допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства. "Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на встречу с Рухани", – заявил американский президент.