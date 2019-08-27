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Цены на нефть растут

Цены на нефть поднимаются во вторник

Цены на нефть поднимаются во вторник, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, трейдеры продолжают оценивать сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, а также последние данные относительно позиции Вашингтона по Ирану. 

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет 58,95 долларов за баррель, что на 0,25 долларов (0,43%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. 

По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила 58,7 долларов за баррель, опустившись на 0,64 доллара (1,08%). Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,27 долларов (0,5%), до 53,91 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 0,53 доллара (0,98%), до 53,64 долларов за баррель. 

Накануне цены на нефть начали расти на заявлении Трампа о том, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. Подтверждения его слов от китайской стороны, однако, не последовало, и нефтяной рынок завершил сессию снижением. 

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом". "Неопределенность в торговой сфере является главной причиной волатильности рынка", – цитирует MarketWatch аналитика IHS Markit Маршалла Стивса. 

Комментируя ситуацию вокруг Ирана во вторник, Трамп заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", – добавил Трамп. 

Он также допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства. "Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на встречу с Рухани", – заявил американский президент.

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