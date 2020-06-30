Цены на нефть марки Brent упали до 41,61 доллара за баррель

Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на% - додоллара США за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на% - додолларов США за баррель.Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на% - додоллара США за баррель. Инвесторы с опасениями следят за распространением коронавируса, опасаясь, что новые карантинные ограничения в ряде американских штатов повлияют на восстановление спроса, затормозив этот процесс. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.Участники рынка также следят за новостями из Ливии, опасаясь, что возобновление добычи в стране увеличит дисбаланс спроса и предложения. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила в понедельник, что добивается прогресса в переговорах с соседними странами по снятию блокады.В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов.