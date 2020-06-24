​Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

Темпы падения мировых цен на нефть ускорились примерно до 4,5% после выхода статистики минэнерго США о ее запасах и добыче в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:56 (бакинское время) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара США за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара США за баррель.

Падение цен на нефть ускорилось после того, как несколькими минутами ранее минэнерго США обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в стране выросли до 540,7 млн баррелей, тем самым уже в третий раз обновив исторический рекорд и превзойдя ожидания аналитиков.

Кроме того, добыча нефти в США впервые за 11 недель выросла на 500 тысяч баррелей, до 11 млн.

Отметим, что показатель беспрерывно опускался с начала апреля.