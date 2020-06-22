Цены на нефть марки Brent опустились до 42,09 доллара

Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.57 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26% - до 42,09 доллара США за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% - до 39,66 долларов США за баррель.Июльские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дешевели на 0,13% - до 39,7 доллара США за баррель.

Участники рынка опасаются, что продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом может сдержать восстановление спроса на топливо. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке. Резкий рост случаев заражения в Китае, Австралии заставил правительства установить новый ряд карантинных ограничений с целью остановить распространение