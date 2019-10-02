Нефть дорожает после шести сессий снижения

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения на протяжении последних шести сессий, вызванного опасениями сокращения спроса на топливо на мировом рынке.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК подорожали на 0,53 долларов (0,9%) – до 59,42 долларов за баррель. На торгах во вторник цена снизилась на 0,36 долларов (0,61%) и составляла на закрытие 58,89 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,73 долларов (1,36%), до 54,35 долларов за баррель.

На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 0,45 долларов (0,83%), до 53,62 долларов за баррель. Рост цен в среду вызван данными Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), указавшими на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей. API собирает данные от трейдеров и нефтехранилищ на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы позже в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.

"Поддержка, которую нефть получила от данных API, пока довольно умеренная по сравнению с тем обвалом, который наблюдался в последние две недели, – сказала основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. – Чтобы удержать подъем, эти данные должны подтвердиться в отчете Минэнерго".

Отмечается, что цены на нефть сейчас находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн б/с, минимального уровня за последнее десятилетие