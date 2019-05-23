Донгхьюн Пак: Для продления сделки ОПЕК+ нет необходимости - ЭКСКЛЮЗИВ

Для продления соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти во втором полугодии 2019 года нет необходимости.

Об этом сказал Reportэкономист Департамента макроэкономического анализа и регионального сотрудничества Азиатского банка развития (АБР) Донгхьюн Пак.

Напомним, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал принять решение об уровне добычи нефти на встрече стран ОПЕК+ 25-26 июня в Вене.

«На мой взгляд, ОПЕК не нужно сокращать добычу нефти и, в более общем смысле поддерживать рост нефтяных цен. Потому что в настоящий момент имеется много факторов, оказывающих повышающее воздействие на цены на нефть, нежели понижающее. Поэтому ОПЕК не нужно сокращать добычу, чтобы подтолкнуть цены выше. В этом нет необходимости», - сказал Донгхьюн Пак.

По его мнению, цены на нефть растут, потому что существует множество геополитических проблем.

«Например, вы знаете о возможных проблемах с Ормузским проливом, который является жизненно важным маршрутом для транспортировки нефти Саудовской Аравии, Кувейта и других ближневосточных стран – крупнейших производителей нефти в мире. И если Ормузский пролив будет заблокирован Ираном, тогда цены на нефть подскочат. В целом, есть много геополитических игроков, которые прогнозируют рост цен на нефть. Основанием для этого являются известные политические проблемы в Венесуэле и Ливии. А это крупные производители нефти в мире. Поэтому мы ожидаем, что цены на нефть будут расти в ближайшем будущем. Это хорошая новость для таких производителей нефти, как Азербайджан, Казахстан и Бруней, и некоторых других азиатских экспортеров нефти. Но Азиатский регион в целом является нетто-импортером нефти, поэтому рост цен, вероятно, окажет небольшое, но существенное негативное влияние на роль Азии в мировой экономике», - сказал экономист АБР.

Таким образом, по его словам, Азиатский банк ожидает сильный рост цен на нефть, но в то же время значительную волатильность, потому что существует множество геополитических факторов, влияющих на мировой рынок нефти.

Отметим, что соглашение ОПЕК+ было заключено в декабре 2016 года и неоднократно пролонгировалось. На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 миллионов баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Из этого объема 812 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК, а 383 тысяч баррелей - на страны "не ОПЕК". Соглашение действует первые шесть месяцев 2019 года. В рамках этого решения с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тысяч баррелей.

Отметим, что в январе-апреле 2019 года среднесуточный объем нефтедобычи в Азербайджане составил 770 тысяч баррелей. В прошлом году среднесуточная добыча составила 792,6 тысяч баррелей.

Стоимость нефти марки Azeri Light на 22 мая составляет 74,20 доллара/баррель.

Илаха Мамедли