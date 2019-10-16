Цены на бензин в Казахстане могут сравниться с российскими

Казахстан намерен повысить цены на бензин до уровня стоимости в России.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил журналистам в среду глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Другой путь, когда-то мы будем вынуждены его пройти, - это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Разрыв только по бензину между нами и РФ - больше ста тенге за литр. Любые запреты на вывоз нефтепродуктов из страны будут неизбежно порождать коррупцию на границе", - сказал К.Бозумбаев.

Он подчеркнул, что повышение цен "не должно быть каким-то шоком". При этом глава Минэнерго не уточнил, когда может произойти корректировка цен.

К.Бозумбаев отметил, что из-за низких цен "происходит переток" казахстанского бензина в РФ, Узбекистан и Кыргызстан, где цены на топливо гораздо выше.

"Особенно на границе с РФ, тысячи машин заезжают, заправляются. Легковые машины заправляют десятки канистр, грузовые машины, транзитные вваривают себе дополнительные баки и тысячи тонн нашего бензина, дизельного топлива увозится в сопредельную страну. То есть мы субсидируем чужую экономику", - пояснил он.

На данный момент, по его словам, для решения этой проблемы ведомство совместно с комитетом госдоходов и комитетом нацбезопасности планируют утвердить приказ об ограничении вывоза нефтепродуктов автомобильным транспортом.

Отметим, что в октябре бензин АИ-92 на казахстанских заправках продают по цене около 150-155 (около 0,65 AZN) тенге за литр. За литр бензина АИ-92 в Москве просят от 38,90 до 44,16 рублей (около 1,15 AZN).