Цена золота символически снизилась в ожидании выхода макростатистики в США

Стоимость золота во вторник утром символически снизилась, в то время как рыночные игроки не делают резких движений в ожидании данных об инфляции в США по итогам года, а также выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Стоимость золота во вторник утром символически снизилась, в то время как рыночные игроки не делают резких движений в ожидании данных об инфляции в США по итогам года, а также выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 1,65 доллара, или на 0,09%, до 1 876,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,82%, до 23,675 доллара за унцию.

На четверг запланирована статистика годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют продолжение замедления темпов роста потребительских цен - до 6,5% по итогам прошедшего года с 7,1% месяцем ранее. Таким образом, показатель продолжит снижаться после достижения пикового показателя в 9% годовых по итогам июня. Это влияет на ожидания изменений в политике ФРС, которая из-за высокой инфляции последовательно увеличивает ставку рефинансирования.

По данным CME Group, 78,7% экспертов ждут в феврале нового повышения учетной ставки - на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

Также позднее во вторник с речью выступит Пауэлл, который может дать рынкам сигналы по поводу монетарной политики регулятора. Действия ФРС, в свою очередь, сильно влияют на курс доллара и в целом на мировые финансовые рынки, частью которых выступают и торги фьючерсами на золото.