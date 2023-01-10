О нас

Цена золота символически снизилась в ожидании выхода макростатистики в США

Цена золота символически снизилась в ожидании выхода макростатистики в США Стоимость золота во вторник утром символически снизилась, в то время как рыночные игроки не делают резких движений в ожидании данных об инфляции в США по итогам года, а также выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Энергетика
10 января 2023 г. 09:17
Цена золота символически снизилась в ожидании выхода макростатистики в США

Стоимость золота во вторник утром символически снизилась, в то время как рыночные игроки не делают резких движений в ожидании данных об инфляции в США по итогам года, а также выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 1,65 доллара, или на 0,09%, до 1 876,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,82%, до 23,675 доллара за унцию.

На четверг запланирована статистика годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют продолжение замедления темпов роста потребительских цен - до 6,5% по итогам прошедшего года с 7,1% месяцем ранее. Таким образом, показатель продолжит снижаться после достижения пикового показателя в 9% годовых по итогам июня. Это влияет на ожидания изменений в политике ФРС, которая из-за высокой инфляции последовательно увеличивает ставку рефинансирования.

По данным CME Group, 78,7% экспертов ждут в феврале нового повышения учетной ставки - на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

Также позднее во вторник с речью выступит Пауэлл, который может дать рынкам сигналы по поводу монетарной политики регулятора. Действия ФРС, в свою очередь, сильно влияют на курс доллара и в целом на мировые финансовые рынки, частью которых выступают и торги фьючерсами на золото.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti cüzi düşüb
Версия на английском языке Gold prices fall slightly in anticipation of US macroeconomic statistics release

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года
9 января 2023 г. 18:40
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма
9 января 2023 г. 13:16
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см
В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см
9 января 2023 г. 10:28
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
8 января 2023 г. 00:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского дома МСБ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ"
6 января 2023 г. 14:38
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
6 января 2023 г. 13:59
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
5 января 2023 г. 19:24
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi