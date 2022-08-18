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Цена золота осталась стабильной на ожиданиях ужесточения политики ФРС США

Цена золота осталась стабильной на ожиданиях ужесточения политики ФРС США Цена золота в четверг утром незначительно повысилась, в то время как инвесторы пытаются предсказать темпы ужесточения монетарной политики в США.
Энергетика
18 августа 2022 г. 10:00
Цена золота осталась стабильной на ожиданиях ужесточения политики ФРС США

Цена золота в четверг утром незначительно повысилась, в то время как инвесторы пытаются предсказать темпы ужесточения монетарной политики в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на символические 1,35 доллара, или на 0,08%, до 1 778,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,5% — до 19,633 доллара за унцию.

В четверг утром внимание инвесторов обращено на данные протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, проведенного 26-27 июля. В документе, опубликованном накануне вечером, отмечено, что часть участников считает уместным замедление темпа повышения учётной ставки. При этом другие участники заседания полагают, что когда ставка достигнет высоких значений, ее не следует затем снижать.

Золото чувствительно к монетарной политике, в особенности в США, хотя бы потому, что это отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла.

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