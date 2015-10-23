Цена поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2015 году составит $238

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Средневзвешенная цена поставки "Газпромом" газа в дальнее зарубежье в 2015 году составляет около 238 долларов за одну тысячу кубических метров, сообщил в интервью корпоративному журналу зампред правления компании Александр Медведев.

"По оценкам на начало сентября, мы рассчитываем продать в страны дальнего зарубежья около 158 миллиардов кубометров газа. Впереди зимний сезон, и окончательный результат по объему поставок будет в значительной степени зависеть от температуры за окном", — сказал Медведев.

"Цена будет зависеть от текущих нефтяных котировок и цен газовых торговых площадок. По расчетам за восемь месяцев этого года, оценке сентября и балансовых объемов за четвертый квартал, средневзвешенная цена поставки газа "Газпромом" в дальнее зарубежье в 2015 году составляет около 238 долларов за 1 тысячу кубометров с учетом выставленных и планируемых к выставлению кредит-нот", — отмечает Медведев.

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" заложил в проект бюджета на 2016 год цену на газ для покупателей за пределами СНГ в размере 200 долларов за тысячу кубометров. Это станет минимальной ценой для региона, включающего Турцию и Европу без Прибалтики, за 11 лет.