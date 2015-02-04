Цена нефти выросла до 58 долларов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 6,56% или 3,48 долларов и составила 53,05 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 5,46% или 3,16 долларов и составила 57,91 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 61 долларов/баррель.