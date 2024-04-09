Цена нефти восстановилась после спада накануне

Цены на нефть восстановились утром во вторник после спада накануне.

Цены на нефть восстановились утром во вторник после спада накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 90,57 доллара за баррель.

Это на 0,19 доллара (0,21%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,79 доллара (0,9%), до 90,38 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,13 доллара (0,15%), до 86,56 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,48 доллара (0,6%), до 86,43 доллара за баррель.

В ходе прошлой сессии международный бенчмарк опускался до 88,78 доллара за баррель, североамериканский - до 84,69 доллара за баррель.

Во вторник котировки растут на фоне отсутствия прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет Trading Economics.

При этом власти Израиля уже определили дату начала операции армии обороны Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, сообщил в понедельник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Наземную операцию в Рафахе израильские власти считают одним из основных элементов операции по уничтожению ХАМАС, называя этот город последним оплотом группировки.