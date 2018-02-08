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    Цена нефти ускорила снижение на опасениях роста добычи в США

    Цена апрельских фьючерсов на Brent снижалась до 64,7 доллара за баррель

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения, так как последние статданные из США усилили обеспокоенность трейдеров относительно роста добычи в стране.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 22.26 по бакинскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,19%, до 64,7 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,08%, до 61,12 доллара за баррель.

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