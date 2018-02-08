Цена нефти ускорила снижение на опасениях роста добычи в США

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения, так как последние статданные из США усилили обеспокоенность трейдеров относительно роста добычи в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.26 по бакинскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,19%, до 64,7 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,08%, до 61,12 доллара за баррель.