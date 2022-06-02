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Цена нефти упала из-за опасений вокруг увеличения добычи

Цена нефти упала из-за опасений вокруг увеличения добычи Мировые цены на нефть в четверг утром упали более чем на 1,5%, рынки оценивают новости о возможном увеличении добычи Саудовской Аравией.
Энергетика
2 июня 2022 г. 10:34
Цена нефти упала из-за опасений вокруг увеличения добычи

Мировые цены на нефть в четверг утром упали более чем на 1,5%, рынки оценивают новости о возможном увеличении добычи Саудовской Аравией.

Как передает Report, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,55%, до 114,49 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 113,3 доллара.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия готова нарастить производство нефти, если в России добыча значительно упадет на фоне западных санкций. Ожидания увеличения производства "черного золота" сдерживают котировки.

Не дает заметной поддержки и статистика Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на четверг. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 27 мая снизились на 1,2 млн баррелей.

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в четверг. Аналитики ждут снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

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