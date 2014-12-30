 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Цена нефти упала до минимальной отметки за последние 5,5 лет

    По мнению аналитиков, нефть марки Brent подешевеет до 54,98 долларов, а американская нефть - до 52,10 долларов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Излишняя добыча сырой нефти привела к тому, что на мировом рынке цены упали до 57 долларов за баррель, что является самым низким показателем последних 5,5 лет.

    По информации, в последний раз цена нефти марки Brent в мае 2009 года составила 56,74 долларов. На сокращение цены на нефть повлияло и начало добычи Соединенными штатами горючего сланца.

    По мнению аналитиков, нефть марки Brent подешевеет до 54,98 долларов, а американская нефть - до 52,10 долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi