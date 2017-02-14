Цена нефти продолжает расти на данных ОПЕК о сокращении добычи

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Нефтяные цены растут, в то время как инвесторы продолжают реагировать на данные ОПЕК о сокращении добычи этого сырья в январе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.19 по бакинскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95% — до 56,12 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,72% — до 53,31 доллара за баррель.