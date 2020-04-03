​Цена нефти пошла вверх после анонсирования Баку встречи ОПЕК+

Стоимость нефти марки Brent поднялась после информации министерства энергетики Азербайджана о встрече ОПЕК+ в формате видеоконференции 6 апреля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

К 10:05 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 0,27 процента - до 30,02 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI пошли вниз, упав на 1,78 процента - до 24,87 доллара за баррель.

Сегодня утром нефтяные цены начали падение после вчерашнего роста.

Отметим, что по данным на 10:45 по бакинскому времени, цена на нефть марки Brent выросла на 2,64% и составила 30,73 доллара/баррель, на нефть марки WTI снизилась на 1,22% и составила 25,01 доллара/баррель.