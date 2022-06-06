Цена нефти на Токийской бирже достигла максимума с июля 2008 года

Цена фьючерсов на нефть на Токийской товарной бирже достигла максимума почти за 14 лет.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.
Утром в понедельник цена ближневосточной нефти на Токийской товарной бирже достигла 86 тысяч иен за килолитр, что является самым высоким уровнем с июля 2008 года.
Высокие цены на энергоносители оказывают серьезное давление на систему энергообеспечения. Утром в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в ближайшие дни будет созвано заседание правительства, посвященное этой проблеме. Это будет первое за пять лет заседание кабмина по данной теме.