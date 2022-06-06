О нас

Цена нефти на Токийской бирже достигла максимума с июля 2008 года

Цена нефти на Токийской бирже достигла максимума с июля 2008 года Цена фьючерсов на нефть на Токийской товарной бирже достигла максимума почти за 14 лет.
Энергетика
6 июня 2022 г. 09:06
Цена нефти на Токийской бирже достигла максимума с июля 2008 года

Цена фьючерсов на нефть на Токийской товарной бирже достигла максимума почти за 14 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

Утром в понедельник цена ближневосточной нефти на Токийской товарной бирже достигла 86 тысяч иен за килолитр, что является самым высоким уровнем с июля 2008 года.

Высокие цены на энергоносители оказывают серьезное давление на систему энергообеспечения. Утром в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в ближайшие дни будет созвано заседание правительства, посвященное этой проблеме. Это будет первое за пять лет заседание кабмина по данной теме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oil prices on Tokyo Commodity Exchange reach record high since July 2008
Версия на азербайджанском языке Tokio birjasında neftin qiyməti 2008-ci ildən sonra maksimum həddə çatıb

Экслюзивные новости

 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi