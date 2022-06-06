Цена нефти на Токийской бирже достигла максимума с июля 2008 года

Цена фьючерсов на нефть на Токийской товарной бирже достигла максимума почти за 14 лет.

Цена фьючерсов на нефть на Токийской товарной бирже достигла максимума почти за 14 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

Утром в понедельник цена ближневосточной нефти на Токийской товарной бирже достигла 86 тысяч иен за килолитр, что является самым высоким уровнем с июля 2008 года.

Высокие цены на энергоносители оказывают серьезное давление на систему энергообеспечения. Утром в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в ближайшие дни будет созвано заседание правительства, посвященное этой проблеме. Это будет первое за пять лет заседание кабмина по данной теме.