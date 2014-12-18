Цена нефти на мировом рынке повысилась

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 2,95% или 1,62 долларов/баррель и составила 56,47 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent. Так, цена нефти марки Brent повысилась на 0,86% или 0,51 долларов и составила 59,80 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если такое положение сохранится до конца года, средняя стоимость нефти в 2014 году составит 64 долларов/баррель.