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    Цена нефти на мировом рынке повысилась

    Если эта тенденция сохранится, средняя стоимость нефти в этом году составит 64 долларов/баррель

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 2,95% или 1,62 долларов/баррель и составила 56,47 долларов США. 

    Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent. Так, цена нефти марки Brent повысилась на 0,86% или 0,51 долларов и составила 59,80 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если такое положение сохранится до конца года, средняя стоимость нефти в 2014 году составит 64 долларов/баррель. 

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