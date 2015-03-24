Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 1,9%, или 0,87 долларов и составила 47,45 долларов/баррель.

Как сообщает Report, на биржах повышение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent. Так, цена нефти марки Brent повысилась на 1,3%, или 0,71 долларов и составила 55,92 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, в случае, если цена сырой нефти сохранится на нынешнем уровне до конца года, средняя стоимость нефти в 2015 году может составить 54 доллара/баррель.