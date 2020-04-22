Цена нефти марки WTI выросла на 30%

Цена нефти марки WTI растет в среду на 30% и уже достигла 16 долларов США за баррель после падения до 6,55 доллара США во вторник, нефть марки Brent дорожает на 12%.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.53 по бакинскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 30,6% - до 15,1 доллара США за баррель. Минутами ранее стоимость достигала 16,2 доллара США. Днем ранее показатель падал до 6,55 доллара США за баррель.Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 11,59% - до 21,57 доллара США за баррель. При этом утром в среду цена нефти марки Brent падала ниже 16 долларов США за баррель впервые с 11 декабря 1999 года.