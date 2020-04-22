Цена нефти марки WTI выросла на 30%

Цена нефти марки WTI растет в среду на 30% и уже достигла 16 долларов США за баррель после падения до 6,55 доллара США во вторник, нефть марки Brent дорожает на 12%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 по бакинскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на% - додоллара США за баррель. Минутами ранее стоимость достигаладоллара США. Днем ранее показатель падал додоллара США за баррель.Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на% - додоллара США за баррель. При этом утром в среду цена нефти марки Brent падала нижедолларов США за баррель впервые сдекабрягода.