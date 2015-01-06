Цена нефти марки WTI упала до 50 долларов

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 5,63% или 2,65 долларов и составила 50,04 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 6,23% или 3,31 долларов и составила 53,11 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 57 долларов/баррель.