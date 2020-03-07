​Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%

Стоимость нефти марки WTI опустилась более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:56 (бакинское время) цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,17%, до 41,23 доллара за баррель. Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 9,4%, до 45,29 доллара за баррель.

"На нефтяном рынке всем будет больно. Крах этого соглашения означает, что мы увидим, как нефть будет торговаться в районе 40 долларов за баррель", - полагает старший стратег по сырьевым рынкам RJO Futures Джош Грейвс (Josh Graves), чье мнение приводит агентство Блумберг.