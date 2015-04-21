​Цена нефти марки WTI на мировом рынке повысилась

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,15%, и составила 56,38 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах изменений в стоимости нефти марки Brent не произошло. Один баррель нефти этой марки остается на отметке 63,45 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 64 долларов/баррель.