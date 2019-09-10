Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше 63 долларов за баррель после того, как новый глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении продолжать политику страны по ограничению добычи нефти.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4.23 по бакинскому времени цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,67%, до 63,09 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 63 долларов за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,81%, до 58,32 доллара за баррель.

Новый глава минэнерго Саудовской Аравии отметил, что намерен придерживаться текущей политики страны относительно добычи нефти, а именно продолжать сокращение добычи для поддержания цен.