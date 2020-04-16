Цена нефти марки Brent выросла

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 2,89% - до $28,49 за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на 04:19 по бакинскому времени.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 3,46% и находится на отметке $26,96 за баррель.

Отметим, что на X заседании министров стран ОПЕК+ было достигнуто историческое соглашение для производителей, потребителей нефти и мировой экономики в целом.

Впервые в рамках этого формата было принято решение, которое предусматривает сокращение крупных объемов производства на двухлетний период.