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    Цена нефти марки Brent упала ниже 47 долларов за баррель

    В последний раз стоимость фьючерса этого сорта нефти находилась ниже $47 за баррель 29 ноября 2016 года

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% и составила 46,63 доллара за баррель.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже 47 долларов за баррель 29 ноября 2016 года.

    Ранее сообщалось, что цена этого сорта нефти снизилась на 0,93% и впервые с 30 ноября 2016 года составила 47,85 доллара за баррель.

    Нефть марки WTI на торгах в Лондоне подешевела на 2% - до 44,55 доллара за баррель.

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