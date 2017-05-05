Цена нефти марки Brent упала ниже 47 долларов за баррель

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% и составила 46,63 доллара за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже 47 долларов за баррель 29 ноября 2016 года.

Ранее сообщалось, что цена этого сорта нефти снизилась на 0,93% и впервые с 30 ноября 2016 года составила 47,85 доллара за баррель.

Нефть марки WTI на торгах в Лондоне подешевела на 2% - до 44,55 доллара за баррель.