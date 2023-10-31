Цена нефти марки Brent составила 87,8 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок повысились утром во вторник, восстановившись после падения до минимумов за три недели накануне.

Цены на нефть эталонных марок повысились утром во вторник, восстановившись после падения до минимумов за три недели накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 87,81 доллара за баррель, что на 0,36 доллара (0,41%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на 0,47 доллара (0,57%) и составили 82,78 доллара за баррель.

Снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль все еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет MarketWatch.

"Отсутствие перебоев глобальных поставок, а также признаки некоторого снижения спроса на нефть в Азии позволили ценам на нефть упасть", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Но нельзя забывать, что дефицит на мировом рынке нефти сохраняется, и мы не можем допустить перебоев поставок, так что снижение цен может оказаться краткосрочным", - добавил он.