Цена нефти марки Brent снизилась до 89,6 доллара за баррель

Цены на нефть незначительно снизились во вторник, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке.

Цены на нефть незначительно снизились во вторник, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Реакция рынка на противостояние Израиля и ХАМАС будет сдержанной, если не произойдет дальнейшего разрастания конфликта, отмечает аналитик Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатан.

Скачок цен на нефть к отметкам в 100-120 долларов за баррель не является базовым сценарием банка, однако риск такого подъема является высоким и продолжает расти, отметил эксперт.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 89,63 доллара за баррель, что на 0,02 доллара (0,02%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,16 доллара (0,18%), до 86,5 доллара за баррель.

Снижению цен на нефть в понедельник способствовали сообщения СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон – ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.