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    ​Цена нефти марки Brent превысила отметку $32 за баррель

    Ранее цена на нефть марки WTI также выросла выше $32 за бочку

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Цена нефти марки Brent превысила отметку $32 за баррель.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в марте на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах Лондонской биржи ICE достигла уровня $32,02.

    Ранее цена на нефть марки WTI также выросла выше $32 за баррель. По состоянию на 23.13 по бакинскому времени стоимость мартовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 8,62% — до 32,06 доллара за баррель.

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