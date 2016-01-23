Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Цена нефти марки Brent превысила отметку $32 за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в марте на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах Лондонской биржи ICE достигла уровня $32,02.

Ранее цена на нефть марки WTI также выросла выше $32 за баррель. По состоянию на 23.13 по бакинскому времени стоимость мартовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 8,62% — до 32,06 доллара за баррель.