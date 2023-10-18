Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара впервые со 2 октября

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на 2%. Инвесторы обращают внимание на геополитические риски, оценивая также данные Американского института нефти (API) по запасам в США.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на 2%. Инвесторы обращают внимание на геополитические риски, оценивая также данные Американского института нефти (API) по запасам в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,07%, до 91,76 доллара за баррель, ранее цена поднималась максимально до 92,19 доллара, таким образом, преодолев отметку в 92 доллара впервые со 2 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI увеличилась на 2,32%, до 87,42 доллара.

Внимание трейдеров по-прежнему обращено в сторону ситуации на Ближнем Востоке. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. Рынки опасаются, что в конфликт могут быть втянуты другие страны, например, Иран, что может угрожать поставкам нефти.

Инвесторы обратили внимание и на данные API, опубликованные в ночь на среду. Согласно оценке института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 октября опустились на 4,4 млн баррелей. Официальные данные опубликует Минэнергетики США позднее в среду, аналитики ждут снижения на 0,3 млн баррелей.