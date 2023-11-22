Цена нефти марки Brent превысила 82 доллара за баррель

Котировки нефти слабо изменились утром в среду.

Котировки нефти слабо изменились утром в среду.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на Brent подешевели на 0,03 доллара, до 82,42 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,01 доллара, до 77,76 доллара за баррель.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. The Financial Times писала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы позднее в среду.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.