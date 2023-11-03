Цена нефти марки Brent подорожала до 87,1 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после роста впервые за четыре сессии по итогам торгов накануне.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после роста впервые за четыре сессии по итогам торгов накануне.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 87,14 доллара за баррель, что на 0,29 доллара (0,33%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на 0,37 доллара (0,45%) и составили 82,83 доллара за баррель.

Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность ее подъема в декабре, но в целом риторика Центробанка была довольно мягкой.

Нефть подорожала на надеждах, что цикл подъема процентных ставок в США завершился, при этом война в секторе Газа все еще продолжает оставаться фактором на рынке, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходности государственных облигаций США.