Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению, при этом стоимость Brent опустилась на 2% - ниже 98 долларов за баррель, впервые с 11 апреля.

Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению, при этом стоимость Brent опустилась на 2% - ниже 98 долларов за баррель, впервые с 11 апреля.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,1%, до 97,48 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,5%, до 93,89 доллара.

Котировки меняются на фоне неоднозначных факторов. С одной стороны, среди трейдеров сохраняются опасения по поводу дефицитного рынка.

С другой стороны, инвесторы продолжают оценивать данные Минэнерго США о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю — на 3,3 млн баррелей вместо снижения на 0,2 млн. Запасы бензина и дистиллятов также сильно выросли за прошлую неделю.

Сохранение опасений по поводу возможной рецессии также отражается на ожиданиях спроса, что сдерживает котировки.

09.20

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли, рынки в ожидании перспектив предложения. При этом внимание сохраняется и вокруг ожиданий по спросу после выхода статистики по запасам в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,68%, до 100,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 96,8 доллара.

Продолжают влиять на торги опасения по поводу перспектив поставок нефти на рынок. Ситуация сбалансирована опасениями по поводу возможной рецессии в мире, что негативно скажется на спросе. На этом фоне цены на нефть остаются возле уровня примерно в 100 долларов за баррель.

Трейдеры в то же время оценивают опубликованную в среду статистику из США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 8 июля неожиданно выросли — на 3,3 млн баррелей, прогнозировалось снижение на 0,2 млн.

Данные по запасам нефтепродуктов также оказались хуже ожиданий: запасы бензина неожиданно подскочили — на 5,8 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 2,7 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий. Добыча за неделю в США при этом снизилась — на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн баррелей в сутки.